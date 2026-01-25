Nous avons été les premiers à dévoiler le fait que Richard Gasquet allait vrai­ment s’im­pli­quer auprès de Moïse Kouamé en deve­nant son coach.

Dans le même article, nous avons aussi précisé que Gasquet ne pour­rait pas être présent sur l’en­semble de la saison et qu’il allait être épaulé. C’est tout à fait ce que confirme Ivan Ljubicic, respon­sable du haut niveau à la FFT, chez nos confrères de L’Équipe ce dimanche.

Ce qui est éton­nant, c’est qu’il refuse l’at­tribut de « coach » à Richard. On a du mal à comprendre, peut‐être faut‐il dire « conseiller spécial » comme Darren Cahiil avec Jannik Sinner ?

Le dossier Kouamé, si l’on peut parler ainsi, semble vrai­ment compliqué à gérer. Sa récente flambée média­tique suite à deux titres consé­cu­tifs dans des ITF de 15 000 et 25 000 dollars, d’un niveau assez faible selon des spécia­listes, n’ar­range rien.

Si l’on ajoute à cela le très très gros chèque posé par son nouvel équi­pe­men­tier alors que Moïse jouait en Dunlop depuis très long­temps, on comprend que le cas Kouamé fasse tourner les têtes, même celle d’un ancien joueur aussi expé­ri­menté qu’Ivan Ljubicic.

On attend main­te­nant avec impa­tience le nom de celui qui aura la mission de compléter le nouveau duo Kouamé‐Gasquet…