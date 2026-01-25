Nous avons été les premiers à dévoiler le fait que Richard Gasquet allait vraiment s’impliquer auprès de Moïse Kouamé en devenant son coach.
Dans le même article, nous avons aussi précisé que Gasquet ne pourrait pas être présent sur l’ensemble de la saison et qu’il allait être épaulé. C’est tout à fait ce que confirme Ivan Ljubicic, responsable du haut niveau à la FFT, chez nos confrères de L’Équipe ce dimanche.
Ce qui est étonnant, c’est qu’il refuse l’attribut de « coach » à Richard. On a du mal à comprendre, peut‐être faut‐il dire « conseiller spécial » comme Darren Cahiil avec Jannik Sinner ?
Le dossier Kouamé, si l’on peut parler ainsi, semble vraiment compliqué à gérer. Sa récente flambée médiatique suite à deux titres consécutifs dans des ITF de 15 000 et 25 000 dollars, d’un niveau assez faible selon des spécialistes, n’arrange rien.
Si l’on ajoute à cela le très très gros chèque posé par son nouvel équipementier alors que Moïse jouait en Dunlop depuis très longtemps, on comprend que le cas Kouamé fasse tourner les têtes, même celle d’un ancien joueur aussi expérimenté qu’Ivan Ljubicic.
On attend maintenant avec impatience le nom de celui qui aura la mission de compléter le nouveau duo Kouamé‐Gasquet…
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 12:15