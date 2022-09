Après avoir expliqué à quel point Roger Federer était un maitre tacti­cien sur le court, son désor­mais ancien entraî­neur, Ivan Ljubicic, a cette fois évoqué pour le site de l’ATP ses meilleurs moments aux côtés du Suisse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Croate ne s’est pas ennuyé.

« En parlant de blagues, je n’ai que des souve­nirs amusants de Roger – il n’y a pas beau­coup de souve­nirs sérieux ! Roger, en privé, est un gars très gaffeur et très drôle. Nous nous sommes beau­coup amusés. Il est parfois diffi­cile de voyager dans le monde entier sans ma famille la plupart du temps. Mais avec lui, ce n’était jamais diffi­cile. Je n’ai jamais eu l’im­pres­sion de travailler. Il y avait toujours de bons moments. Avec son esprit, il faisait toujours en sorte que nous appré­cions le temps passé avec lui. On pouvait aussi parfois voir des choses amusantes avec Roger en public. Il aime faire peur aux gens et sauter de nulle part pour faire une blague. Il n’y a jamais de moment ennuyeux avec lui. La vie avec Roger n’est jamais ennuyeuse. »