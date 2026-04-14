Responsable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis, Ivan Ljubicic reste un observateur attentif du circuit. Toujours consultant pour Sky Sport Italia, l’ancien joueur croate a été invité à s’exprimer sur la victoire de Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.
Et s’il a tenu à insister sur la solidité de l’Italien, Ivan n’a pas hésité à qualifier l’Espagnol de meilleur joueur lorsqu’il est à son meilleur niveau.
« En ce moment, c’est le meilleur joueur du monde. C’est lui qui est le plus à l’aise sur le court : Alcaraz s’est retrouvé face à un véritable mur. Alcaraz menait d’un break dans le premier et le deuxième set, mais il n’a pas réussi à creuser l’écart et s’est heurté à ce « mur », probablement perçu de manière encore plus intense par le joueur espagnol. Car il a l’habitude de toujours gagner et d’être supérieur à ses adversaires, alors qu’en ce moment, face à Jannik, il se sent inférieur. La situation de dimanche s’est également produite l’année dernière lors de la finale de Wimbledon. Je continue de penser que lorsqu’il joue à son meilleur niveau, Carlos est plus fort que Jannik, mais en ce moment, Jannik est le meilleur joueur du monde. »
Publié le mardi 14 avril 2026 à 16:07