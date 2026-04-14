Responsable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis, Ivan Ljubicic reste un obser­va­teur attentif du circuit. Toujours consul­tant pour Sky Sport Italia, l’an­cien joueur croate a été invité à s’ex­primer sur la victoire de Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Et s’il a tenu à insister sur la soli­dité de l’Italien, Ivan n’a pas hésité à quali­fier l’Espagnol de meilleur joueur lors­qu’il est à son meilleur niveau.

« En ce moment, c’est le meilleur joueur du monde. C’est lui qui est le plus à l’aise sur le court : Alcaraz s’est retrouvé face à un véri­table mur. Alcaraz menait d’un break dans le premier et le deuxième set, mais il n’a pas réussi à creuser l’écart et s’est heurté à ce « mur », proba­ble­ment perçu de manière encore plus intense par le joueur espa­gnol. Car il a l’ha­bi­tude de toujours gagner et d’être supé­rieur à ses adver­saires, alors qu’en ce moment, face à Jannik, il se sent infé­rieur. La situa­tion de dimanche s’est égale­ment produite l’année dernière lors de la finale de Wimbledon. Je continue de penser que lorsqu’il joue à son meilleur niveau, Carlos est plus fort que Jannik, mais en ce moment, Jannik est le meilleur joueur du monde. »