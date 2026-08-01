Ivan Ljubičić a entraîné Roger Federer sur la fin de sa carrière et a large­ment contribué à son spec­ta­cu­laire renou­veau à partir de 2017. Sous la direc­tion du Croate, le Suisse a adopté un jeu encore plus offensif, ce qui lui a permis de remporter trois nouveaux titres du Grand Chelem : l’Open d’Australie en 2017, Wimbledon en 2017 et l’Open d’Australie en 2018.

Invité du podcast de Caroline Garcia, Tennis Insider Club, Ljubičić a été inter­rogé sur la manière d’en­traîner un joueur qui avait déjà tout gagné.

Le Croate a expliqué que Federer avait une qualité rare : malgré son immense palmarès, il était en quête perma­nente de progres­sion. Il savait remettre son jeu en ques­tion, restait ouvert aux nouvelles idées et cher­chait sans cesse à s’amé­liorer. Une atti­tude qui, selon Ljubičić, rendait son travail d’en­traî­neur parti­cu­liè­re­ment simple.

« Je pense que Roger Federer avait compris une chose essen­tielle : chaque jour est une oppor­tu­nité d’ajouter quelque chose à son jeu. Il ne cher­chait pas à le trans­former, mais à l’en­ri­chir progres­si­ve­ment, détail après détail. Il était toujours ouvert à tester de nouvelles choses. Si cela fonc­tion­nait, tant mieux. Si ce n’était pas le cas, ce n’était pas grave, il passait à autre chose et conti­nuait d’ap­prendre. C’est cette capa­cité à progresser un peu chaque jour qui a fait sa force. Car si vous cessez de progresser, vous finirez inévi­ta­ble­ment par régresser, tout simple­ment parce que les autres, eux, conti­nuent d’avancer » a déclaré le Croate.