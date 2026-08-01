Ivan Ljubičić a entraîné Roger Federer sur la fin de sa carrière et a largement contribué à son spectaculaire renouveau à partir de 2017. Sous la direction du Croate, le Suisse a adopté un jeu encore plus offensif, ce qui lui a permis de remporter trois nouveaux titres du Grand Chelem : l’Open d’Australie en 2017, Wimbledon en 2017 et l’Open d’Australie en 2018.
Invité du podcast de Caroline Garcia, Tennis Insider Club, Ljubičić a été interrogé sur la manière d’entraîner un joueur qui avait déjà tout gagné.
Le Croate a expliqué que Federer avait une qualité rare : malgré son immense palmarès, il était en quête permanente de progression. Il savait remettre son jeu en question, restait ouvert aux nouvelles idées et cherchait sans cesse à s’améliorer. Une attitude qui, selon Ljubičić, rendait son travail d’entraîneur particulièrement simple.
« Je pense que Roger Federer avait compris une chose essentielle : chaque jour est une opportunité d’ajouter quelque chose à son jeu. Il ne cherchait pas à le transformer, mais à l’enrichir progressivement, détail après détail. Il était toujours ouvert à tester de nouvelles choses. Si cela fonctionnait, tant mieux. Si ce n’était pas le cas, ce n’était pas grave, il passait à autre chose et continuait d’apprendre. C’est cette capacité à progresser un peu chaque jour qui a fait sa force. Car si vous cessez de progresser, vous finirez inévitablement par régresser, tout simplement parce que les autres, eux, continuent d’avancer » a déclaré le Croate.
Publié le samedi 1 août 2026 à 08:41