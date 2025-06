Le respon­sable du haut‐niveau à la Fédération Française de tennis a bien voulu répondre aux ques­tion de Punto De Break. L’ancien joueur croate a insisté au sujet de l’avan­tage pris pour le moment par Carlos sur Jannik.

« Jannik est peut‐être obsédé, car au final, il est le seul à pouvoir le battre, et quand on perd contre un joueur, on y pense souvent. C’est le nœud que Jannik doit dénouer main­te­nant . Il passera proba­ble­ment du temps à étudier comment battre Carlos, mais l’Espagnol n’est pas de ceux qui lui donne­ront un coup de main. On ne peut pas faire grand‐chose contre Alcaraz, le dérou­le­ment du match dépend beau­coup de lui . Il est donc évident qu’en ce moment, Jannik souffre »