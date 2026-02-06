Tombeur en cinq sets de Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a ensuite remporté la première manche de la finale contre Carlos Alcaraz avant de s’in­cliner en quatre sets.

Ex‐numéro 3 mondial, ancien coach de Roger Federer et actuel respon­sable du haut niveau à la Fédération fran­çaise de tennis (FFT), Ivan Ljubicic a commenté ces deux pres­ta­tions du Serbe de 38 ans dans des propos relayés par OA Sport.

« Djokovic a joué un tennis très agressif. Cela m’a rappelé sa version à 17 et 18 ans. Il était très agressif et jouait près de la ligne de fond. Il est revenu à ce style de jeu, mais c’est la seule façon de battre Carlos Alcaraz et Sinner : vous ne pouvez pas les laisser jouer. Il faut essayer de prendre la balle tôt, pousser et les faire jouer en défense. Jannik a peut‐être été un peu trop passif, mais Alcaraz aussi dans le premier set de la finale. Djokovic ne les lais­sait pas jouer. Pour battre Alcaraz et Sinner, il ne faut pas les laisser toucher la balle. Pour Jannik, ça a été un coup dur. Il ne s’at­ten­dait pas à perdre trois sets sur cinq contre Djokovic. Il faut ensuite analyser le match. »