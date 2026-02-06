Tombeur en cinq sets de Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a ensuite remporté la première manche de la finale contre Carlos Alcaraz avant de s’incliner en quatre sets.
Ex‐numéro 3 mondial, ancien coach de Roger Federer et actuel responsable du haut niveau à la Fédération française de tennis (FFT), Ivan Ljubicic a commenté ces deux prestations du Serbe de 38 ans dans des propos relayés par OA Sport.
« Djokovic a joué un tennis très agressif. Cela m’a rappelé sa version à 17 et 18 ans. Il était très agressif et jouait près de la ligne de fond. Il est revenu à ce style de jeu, mais c’est la seule façon de battre Carlos Alcaraz et Sinner : vous ne pouvez pas les laisser jouer. Il faut essayer de prendre la balle tôt, pousser et les faire jouer en défense. Jannik a peut‐être été un peu trop passif, mais Alcaraz aussi dans le premier set de la finale. Djokovic ne les laissait pas jouer. Pour battre Alcaraz et Sinner, il ne faut pas les laisser toucher la balle. Pour Jannik, ça a été un coup dur. Il ne s’attendait pas à perdre trois sets sur cinq contre Djokovic. Il faut ensuite analyser le match. »
Publié le vendredi 6 février 2026 à 15:54