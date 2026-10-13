Tout nouveau coach de Félix Auger‐Aliassime, Ivan Ljubicic n’a pas pour autant aban­donné ses habits de consul­tant pour la chaîne Sky Sports Italia.

Notamment inter­rogé sur la situa­tion de Jannik Sinner, absent depuis Wimbledon et offi­ciel­le­ment forfait pour le reste de la saison 2026, l’an­cien 3e joueur mondial estimé que l’Italien avait fait le bon choix.

« Les bles­sures sont toujours diffi­ciles à gérer, surtout lorsqu’elles durent plus long­temps que prévu. Dans le cas de Jannik, je pense que ce qui, au départ, ne devait pas être une inter­rup­tion aussi longue est devenu une situa­tion plus compli­quée que prévu. C’est diffé­rent de savoir dès le début qu’on va rester à l’écart pendant six mois. J’espère que Jannik parviendra à vivre cette période du mieux possible. Lorsque Roger a décidé de s’arrêter, en juillet 2016, nous savions déjà que sa saison était terminée. Pour Jannik, en revanche, la situa­tion est diffé­rente. Le plus impor­tant est qu’il règle son problème et qu’à son retour, il ne ressente plus aucune gêne. En effet, pour un joueur, il n’y a rien de pire que de revenir sur le court et de conti­nuer à ressentir de la douleur. S’arrêter bien avant le début de la saison prochaine, alors qu’il reste encore au moins trois mois avant son coup d’envoi, pour­rait l’aider à se réta­blir complè­te­ment et à se présenter en Australie en pleine forme. »