Tout nouveau coach de Félix Auger‐Aliassime, Ivan Ljubicic n’a pas pour autant abandonné ses habits de consultant pour la chaîne Sky Sports Italia.
Notamment interrogé sur la situation de Jannik Sinner, absent depuis Wimbledon et officiellement forfait pour le reste de la saison 2026, l’ancien 3e joueur mondial estimé que l’Italien avait fait le bon choix.
« Les blessures sont toujours difficiles à gérer, surtout lorsqu’elles durent plus longtemps que prévu. Dans le cas de Jannik, je pense que ce qui, au départ, ne devait pas être une interruption aussi longue est devenu une situation plus compliquée que prévu. C’est différent de savoir dès le début qu’on va rester à l’écart pendant six mois. J’espère que Jannik parviendra à vivre cette période du mieux possible. Lorsque Roger a décidé de s’arrêter, en juillet 2016, nous savions déjà que sa saison était terminée. Pour Jannik, en revanche, la situation est différente. Le plus important est qu’il règle son problème et qu’à son retour, il ne ressente plus aucune gêne. En effet, pour un joueur, il n’y a rien de pire que de revenir sur le court et de continuer à ressentir de la douleur. S’arrêter bien avant le début de la saison prochaine, alors qu’il reste encore au moins trois mois avant son coup d’envoi, pourrait l’aider à se rétablir complètement et à se présenter en Australie en pleine forme. »
Publié le mardi 13 octobre 2026 à 12:45