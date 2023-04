Alors que Jannik Sinner est clai­re­ment en train de prendre une nouvelle dimen­sion en ce début de saison 2023, certains spécia­listes comme Ivan Ljubicic pointent du doigt le carac­tère trop docile du jeune italien. D’après l’an­cien coach de Roger Federer, c’est cette atti­tude trop lisse qui lui aurait notam­ment coûté le match face à Holger Rune en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

« Jannik s’est certai­ne­ment énervé, je l’ai vu à la façon dont il a salué Rune à la fin du match. La vérité, c’est qu’il doit réagir sur le court, cela s’est déjà produit dans le passé, à Vienne contre Tiafoe, et il doit comprendre qu’il est sur un ring et qu’il doit donner des coups lors­qu’il sert. Il doit comprendre ce qui s’est passé et la raison de cette défaite, alors que nous le consi­dé­rions tous comme le favori du tournoi, à ce stade des demi‐finales. Il ne peut pas toujours jouer le rôle du gentil parce qu’à la fin, on se moque de lui. »