Récemment de passage sur le podcast de Greg Rusedski, Off Court with Greg, Ivan Ljubicic, ancien 3e joueur mondial et actuel directeur du haut niveau à la Fédération Française de Tennis, a été invité à s’exprimer sur le fameux débat du GOAT (ou plus grand joueur de tous les temps) entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Trois joueurs qu’il a eu l’occasion d’affronter au cours de sa carrière.
Et pour le Croate, pour qui l’impact sur le jeu est peut‐être plus important que les victoires et les titres, estime que l’homme aux 24 titres du Grand Chelem est peut‐être même derrière ses deux grands rivaux à ce niveau‐là.
« Ils sont différents. C’est vraiment difficile de dire qui est le meilleur. Bien sûr, Novak a remporté le plus de victoires, mais pour moi, l’impact de Roger sur le jeu, et celui de Rafa à différents moments, est énorme. Peut‐être même plus important que celui de Novak. On revient toujours à la même question : qui est le meilleur de tous les temps ? Mais qu’est‐ce qu’un vrai GOAT ? Évidemment, Novak est celui qui a remporté le plus de victoires, mais en termes d’impact sur le jeu, je pense que Roger a eu un impact considérable. »
Publié le mardi 24 février 2026 à 16:06