Récemment de passage sur le podcast de Greg Rusedski, Off Court with Greg, Ivan Ljubicic, ancien 3e joueur mondial et actuel direc­teur du haut niveau à la Fédération Française de Tennis, a été invité à s’ex­primer sur le fameux débat du GOAT (ou plus grand joueur de tous les temps) entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Trois joueurs qu’il a eu l’oc­ca­sion d’af­fronter au cours de sa carrière.

Et pour le Croate, pour qui l’im­pact sur le jeu est peut‐être plus impor­tant que les victoires et les titres, estime que l’homme aux 24 titres du Grand Chelem est peut‐être même derrière ses deux grands rivaux à ce niveau‐là.

« Ils sont diffé­rents. C’est vrai­ment diffi­cile de dire qui est le meilleur. Bien sûr, Novak a remporté le plus de victoires, mais pour moi, l’im­pact de Roger sur le jeu, et celui de Rafa à diffé­rents moments, est énorme. Peut‐être même plus impor­tant que celui de Novak. On revient toujours à la même ques­tion : qui est le meilleur de tous les temps ? Mais qu’est‐ce qu’un vrai GOAT ? Évidemment, Novak est celui qui a remporté le plus de victoires, mais en termes d’im­pact sur le jeu, je pense que Roger a eu un impact considérable. »