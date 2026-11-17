Désormais coach de Félix Auger‐Aliassime et toujours conseiller spécial auprès du président de la Fédération française de tennis, Ivan Ljubicic a récemment donné une interview à nos confrères d’Ubitennis dans laquelle il a été interrogé sur les chances de voir Novak Djokovic soulever un 25e titre du Grand Chelem.
Et même si le Serbe a encore été capable de gros coups d’éclat cette saison, le Croate a estimé qu’il n’avait plus vraiment son destin entre ses mains en raison notamment de son âge.
« Cela ne dépend plus de lui. Il a tout de même disputé la finale de l’Open d’Australie, il a battu Sinner à Melbourne et Zverev à Pékin, c’est-à-dire les deux derniers numéros un mondiaux. C’est davantage une question de condition physique, car techniquement, Nole est incontestable. Le fait qu’il ait chuté au classement pourrait en réalité être un avantage, car il affronterait très tôt Alcaraz ou Sinner et serait donc plus frais pour les affronter. À Melbourne, il a perdu la finale contre Carlos et à Wimbledon, il a été battu en demi‐finale par Jannik justement parce qu’il était à bout de forces. »
Publié le mardi 17 novembre 2026 à 17:17