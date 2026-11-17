Désormais coach de Félix Auger‐Aliassime et toujours conseiller spécial auprès du président de la Fédération fran­çaise de tennis, Ivan Ljubicic a récem­ment donné une inter­view à nos confrères d’Ubitennis dans laquelle il a été inter­rogé sur les chances de voir Novak Djokovic soulever un 25e titre du Grand Chelem.

Et même si le Serbe a encore été capable de gros coups d’éclat cette saison, le Croate a estimé qu’il n’avait plus vrai­ment son destin entre ses mains en raison notam­ment de son âge.

« Cela ne dépend plus de lui. Il a tout de même disputé la finale de l’Open d’Australie, il a battu Sinner à Melbourne et Zverev à Pékin, c’est-à-dire les deux derniers numéros un mondiaux. C’est davan­tage une ques­tion de condi­tion physique, car tech­ni­que­ment, Nole est incon­tes­table. Le fait qu’il ait chuté au clas­se­ment pour­rait en réalité être un avan­tage, car il affron­te­rait très tôt Alcaraz ou Sinner et serait donc plus frais pour les affronter. À Melbourne, il a perdu la finale contre Carlos et à Wimbledon, il a été battu en demi‐finale par Jannik juste­ment parce qu’il était à bout de forces. »