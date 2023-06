Interrogé par Sas Ozmo pour le compte de Tennis Majors, Ivan Ljubicic a bien voulu évoquer le débat autour de la notion du GOAT.

Son avis est d’au­tant plus impor­tant qu’il a été aux côtés de Roger Federer pendant de nombreuses années.

« Je pense que Novak est déjà le plus titré, mais le mot « plus grand » implique de la subjec­ti­vité et des préfé­rences person­nelles. Je pense que c’est une bonne chose, pour être honnête – chacun a son GOAT préféré et lais­sons la discus­sion commencer. Si nous regar­dons d’autres sports, par exemple, y a‑t‐il un GOAT (défi­nitif) en foot­ball ? Au basket‐ball, tout le monde est d’ac­cord pour dire que c’est Michael Jordan, mais ce n’est pas celui qui a remporté le plus de trophées. C’est quel­qu’un qui vous a influencé person­nel­le­ment : pour un tiers du monde, c’est Federer, pour l’autre tiers, c’est Nadal et pour le dernier tiers, c’est Novak. Si Novak gagne encore quelques Chelems – ce qui semble probable à ce stade – alors le débat n’a plus de sens. Si Novak finit par en gagner cinq à dix de plus que les autres, nous n’au­rons plus de conver­sa­tions de ce genre ».