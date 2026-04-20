Naturellement heureux après le sacre d’Arthur Fils sur l’ATP 500 de Barcelone, Ivan Ljubicic, respon­sable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis, a accordé une inter­view à nos confrères de L’Équipe.

Interrogé notam­ment sur le coup droit d’Arthur et sur le volume qu’il est capable de mettre, le Croate a révélé que ce coup était tout simple­ment unique sur le circuit, d’après des études menés au sein de la FFT.

« Ce n’est pas nouveau. On a fait des études à la Fédération fran­çaise, et la vérité, c’est que son coup droit va plus vite, avec beau­coup plus de top spin que tous les autres coups droits, même celui d’Alcaraz parfois. Il n’existe pas d’autres coups droits comme ça. Donc pour moi, ce n’est pas une surprise, mais c’est bien d’avoir une puis­sance aussi impor­tante sur ce coup, ça te donne confiance, surtout sur terre. C’est pour ça que je pense que la terre battue est sa meilleure surface. »