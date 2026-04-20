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Ivan Ljubicic sur Arthur Fils : « On a fait des études à la Fédération fran­çaise, et la vérité, c’est que son coup droit va plus vite que tous les autres, même celui d’Alcaraz parfois »

Par
Thomas S
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Naturellement heureux après le sacre d’Arthur Fils sur l’ATP 500 de Barcelone, Ivan Ljubicic, respon­sable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis, a accordé une inter­view à nos confrères de L’Équipe.

Interrogé notam­ment sur le coup droit d’Arthur et sur le volume qu’il est capable de mettre, le Croate a révélé que ce coup était tout simple­ment unique sur le circuit, d’après des études menés au sein de la FFT. 

« Ce n’est pas nouveau. On a fait des études à la Fédération fran­çaise, et la vérité, c’est que son coup droit va plus vite, avec beau­coup plus de top spin que tous les autres coups droits, même celui d’Alcaraz parfois. Il n’existe pas d’autres coups droits comme ça. Donc pour moi, ce n’est pas une surprise, mais c’est bien d’avoir une puis­sance aussi impor­tante sur ce coup, ça te donne confiance, surtout sur terre. C’est pour ça que je pense que la terre battue est sa meilleure surface. »

Publié le lundi 20 avril 2026 à 14:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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