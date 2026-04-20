Naturellement heureux après le sacre d’Arthur Fils sur l’ATP 500 de Barcelone, Ivan Ljubicic, responsable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis, a accordé une interview à nos confrères de L’Équipe.
Interrogé notamment sur le coup droit d’Arthur et sur le volume qu’il est capable de mettre, le Croate a révélé que ce coup était tout simplement unique sur le circuit, d’après des études menés au sein de la FFT.
« Ce n’est pas nouveau. On a fait des études à la Fédération française, et la vérité, c’est que son coup droit va plus vite, avec beaucoup plus de top spin que tous les autres coups droits, même celui d’Alcaraz parfois. Il n’existe pas d’autres coups droits comme ça. Donc pour moi, ce n’est pas une surprise, mais c’est bien d’avoir une puissance aussi importante sur ce coup, ça te donne confiance, surtout sur terre. C’est pour ça que je pense que la terre battue est sa meilleure surface. »
Publié le lundi 20 avril 2026 à 14:18