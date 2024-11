Récemment de passage dans l’émis­sion Home of Tennis chez nos confrères d’Eurosport, Ivan Ljubicic, ancien 3e joueur mondial, coach de Roger Federer et actuel respon­sable du haut niveau du tennis fran­çais, s’est notam­ment exprimé sur ses nombreux duels face au Suisse et Rafael Nadal.

Battu 13 fois par Federer en 16 confron­ta­tions et 7 fois par Nadal en 9 rencontres, le Croate a expliqué en quoi les deux légendes étaient vrai­ment diffé­rents mais tout aussi compli­qués à affronter.

https://twitter.com/Eurosport_FR/status/1854152793126273081

« J’ai joué beau­coup de fois contre Roger, et c’était très compliqué car il avait toutes les solu­tions. Rafa, il joue un tennis tacti­que­ment simple, si on peut le dire comme ça, mais impos­sible à gérer avec son lift et les solu­tions qu’il a. Mais contre Roger, chaque fois, il est arrivé avec des solu­tions diffé­rentes. Et pour moi, tacti­que­ment, il était très compliqué de jouer contre lui. »