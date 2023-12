Au cours d’une récente inter­view accordée à Tuttosport, Ivan Ljubicic, qui officie actuel­le­ment au sein de la fédé­ra­tion fran­çaise de tennis, est revenu sur la fin de saison impres­sion­nante de Jannik Sinner tout en se proje­tant sur les prochains objec­tifs de l’Italien.

« Il est certai­ne­ment capable de remporter un Grand Chelem. Le fait d’avoir gagné la Coupe Davis lui permet d’aborder l’Open d’Australie avec un réel espoir. Et il a battu tous les membres du Top 10. On doit main­te­nant voir comment il gère le format d’un Grand Chelem : quand vous avez un jour de repos, si vous sentez la pres­sion, si vous réflé­chissez beau­coup et il est très réfléchi, vous pouvez avoir plus de problèmes. Il doit déjà disputer une finale. Mais il est entouré d’un staff très compé­tent qui peut le préparer. J’entends parler de menta­lité, sa grande force est son carac­tère. Il ne perd jamais la tête et n’est jamais satis­fait. Quand je suis arrivé à la troi­sième place mondiale, j’ai cru que j’avais atteint le sommet et j’ai commencé ma trajec­toire descen­dante. Tout le monde a ses propres attentes, il en a d’im­por­tantes, à juste titre. »