Consultant pour Sky Sports en Italie, Ivan Ljubicic a bien voulu analyser l’at­ti­tude de Novak Djokovic concer­nant la fin de sa carrière.

« Franchement, je ne sais pas ce que Novak veut faire et je pense aussi qu’il ne le sait pas non plus pour le moment. À mon avis, son objectif est sûre­ment les tour­nois et non le clas­se­ment, car pour monter encore plus haut, il devrait jouer beau­coup plus. Quand il est arrivé à Shanghaï, sans être prêt physi­que­ment ni menta­le­ment, il nous a montré que lors­qu’il veut concourir, il peut défier les meilleurs. Je doute qu’il joue à Turin cette année, mais il rées­sayera l’année prochaine. »