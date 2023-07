Chargé d’une mission au sein de la Fédération Française de Tennis auprès de la Direction Technique Nationale, Ivan Ljubicic a beau­coup parlé ces derniers temps et notam­ment sur les antennes de Sky Italia pendant Wimbledon en tant que consultant.

Le Croate, qui est un fin homme d’af­faires, sait aussi exploiter comme il se doit son appar­te­nance éter­nelle au « clan » Federer.

Début juillet, il avait répondu aux ques­tions d’un quoti­dien suisse pour un entre­tien assez riche, il y défen­dait forcé­ment le génie de Roger. Il avait aussi évoqué le moment où il avait décou­vert un certain Novak Djokovic.

« En tant que junior, il est venu à l’aca­démie avec Ricardo Piatti, où je me trou­vais égale­ment. Nous nous sommes entraînés ensemble pendant des mois. Bien sûr, on pouvait voir qu’il avait de talent. Il était mobile et très agile, mais tech­ni­que­ment, il était moyen. Son revers était bon, son coup droit était problé­ma­tique avec une prise extrême, son service avait encore une grande marge de progres­sion. Je n’au­rais pas pensé à l’époque qu’il devien­drait le joueur le plus performant. »