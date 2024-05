L’ancien coach de Novak Djokovic a parti­cipé à une confé­rence pour le compte de Swiss Tennis. Il a forcé­ment évoqué le travail tech­nique effectué avec son ancien joueur, Novak Djokovic. S’il a expliqué des choses assez simples, il a aussi révélé l’uti­li­sa­tion d’un objet original pour faire progresser le numéro 1 mondial.

« Il est très diffi­cile d’iden­ti­fier ses points faibles. Est‐ce peut‐être une faiblesse s’il rate un coup après 25 frappes ? Mais c’est ce que nous avons fait. On a beau­coup travaillé sur son service, notam­ment sur le deuxième service. Nous avons égale­ment travaillé sa posi­tion au filet et ses volées. À ce niveau, c’est une ques­tion de détails. C’est pareil pour tous les grands joueurs, mais ils sont tous diffé­rents. Il est toujours très réceptif et cela est prin­ci­pa­le­ment dû au fait qu’il a de bons réflexes une bonne anti­ci­pa­tion. Il a juste ce talent. Mais nous avons aussi travaillé spéci­fi­que­ment sur cet aspect. Avec des lunettes très spéciales par exemple. Nous avons essayé d’amé­liorer constam­ment son œil. »