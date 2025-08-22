Depuis son départ du team de Novak Djokovic en 2024, Goran Ivanisevic n’est pas parvenu à s’ins­crire dans la durée d’un nouveau projet. Pourtant, les occa­sions n’ont pas manqué.

L’ancien numéro deux mondial avait repris du service en novembre dernier, auprès d’Elena Rybakina, avant de jeter l’éponge dans la foulée de l’Open d’Australie, suite au retour de l’an­cien coach contro­versé de la Kazakhe, Stefano Vukov.

En juin dernier, le Croate avait accepté de rejoindre Stefanos Tsitsipas pour impulser un nouveau cycle dans la carrière du double fina­liste en Grand Chelem, sur la pente descen­dante cette saison. Un nouvel échec, Ivanisevic est évincé, après des propos incen­diaires sur son joueur suite à son élimi­na­tion au premier tour de Wimbledon sur abandon.

De quoi mettre en péril sa carrière d’en­traî­neur ? À écouter le concerner, même si depuis son parte­na­riat réussi avec le Djoker, il a essuyé de cuisants revers, sa passion pour le coaching demeure intacte.

« Novak a tout gagné, nous avons remporté neuf tour­nois du Grand Chelem ensemble. Il a battu tous les records. J’ai été témoin de choses incroyables en côtoyant le meilleur joueur de tennis de l’his­toire. Mais j’aime travailler, j’aime faire ce métier, et pour moi, c’est… Si je pense à la façon dont je travaillais avec Novak, comment pourrais‐je travailler avec quel­qu’un d’autre ? Je ne travaille­rais plus jamais dans le tennis, je devrais peut‐être prendre ma retraite, mais je ne pense pas comme ça. Ma période avec Novak, cinq belles années, je ne l’ou­blierai jamais, nous sommes restés amis, nous serons toujours amis, et c’est fini main­te­nant, c’est le présent et j’aime être sur le court de tennis », a commenté le cham­pion de Wimbledon 2001, dans un entre­tien accordé à First and Red.