Depuis son départ du team de Novak Djokovic en 2024, Goran Ivanisevic n’est pas parvenu à s’inscrire dans la durée d’un nouveau projet. Pourtant, les occasions n’ont pas manqué.
L’ancien numéro deux mondial avait repris du service en novembre dernier, auprès d’Elena Rybakina, avant de jeter l’éponge dans la foulée de l’Open d’Australie, suite au retour de l’ancien coach controversé de la Kazakhe, Stefano Vukov.
En juin dernier, le Croate avait accepté de rejoindre Stefanos Tsitsipas pour impulser un nouveau cycle dans la carrière du double finaliste en Grand Chelem, sur la pente descendante cette saison. Un nouvel échec, Ivanisevic est évincé, après des propos incendiaires sur son joueur suite à son élimination au premier tour de Wimbledon sur abandon.
De quoi mettre en péril sa carrière d’entraîneur ? À écouter le concerner, même si depuis son partenariat réussi avec le Djoker, il a essuyé de cuisants revers, sa passion pour le coaching demeure intacte.
« Novak a tout gagné, nous avons remporté neuf tournois du Grand Chelem ensemble. Il a battu tous les records. J’ai été témoin de choses incroyables en côtoyant le meilleur joueur de tennis de l’histoire. Mais j’aime travailler, j’aime faire ce métier, et pour moi, c’est… Si je pense à la façon dont je travaillais avec Novak, comment pourrais‐je travailler avec quelqu’un d’autre ? Je ne travaillerais plus jamais dans le tennis, je devrais peut‐être prendre ma retraite, mais je ne pense pas comme ça. Ma période avec Novak, cinq belles années, je ne l’oublierai jamais, nous sommes restés amis, nous serons toujours amis, et c’est fini maintenant, c’est le présent et j’aime être sur le court de tennis », a commenté le champion de Wimbledon 2001, dans un entretien accordé à First and Red.
Publié le vendredi 22 août 2025 à 14:15