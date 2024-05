De passage en Suisse, Goran Ivanisevic s’est un peu lâché concer­nant sa rela­tion tumul­tueuse avec Novak Djokovic.

« C’était à la fois facile et diffi­cile. Nous devions être là les uns pour les autres et rester ensemble. De plus Novak Djokovic n’ac­cepte que les victoires, les finales ne suffisent pas donc ce n’était pas facile avec lui. A la fin, il en a eu assez de moi et j’en ai eu assez de lui »