Introduit au Hall of Fame, Goran Ivanisevic a donc répondu à un long entre­tien où il expliqué le bonheur que lui apporte sa mission de coach de Novak Djokovic. « C’est beau­coup plus facile d’être un joueur de tennis qu’un entraî­neur mais au final je serai proba­ble­ment un meilleur entraî­neur que je n’étais un joueur de tennis. Ma première victoire en Grand Chelem en tant qu’en­traî­neur, avec Cilic à l’US Open 2014, est quelque chose que je n’ou­blierai jamais » a précisé le Croate qui ne se lasse pas d’être aujourd’hui au chevet du Serbe : « Les gens pensent que mon travail avec Novak est facile, mais ce n’est pas le cas. C’est génial de travailler avec un si grand athlète et joueur, mais très exigeant aussi. »