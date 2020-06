Lors d’une prise de parole sur le site Sportklub, Goran Ivanisevic, le coach de Novak Djokovic continue à défendre son poulain, ce qui est plutôt logique : « C’est facile d’être les plus intelligents du monde maintenant. Novak a essayé quelque chose de grand, quelque chose qui avait un caractère humanitaire, après que nous ayons tous été emprisonnés ensemble pendant trois mois. Je peux accepter la critique selon laquelle nous n’avions pas besoin d’une célébration et d’une fête dans une boîte de nuit à Belgrade. Après, personne n’a été forcé de s’amuser, de danser, d’enlever les T-shirts, de profiter de la musique. Encore une fois, qui peut avoir la certitude que l’infection a commencé là-bas. Marko Paniki, l’entraîneur de fitness de Novak Djokovic, n’était pas à la fête, mais il est positif. J’étais avec Novak à Belgrade tous les jours, ainsi qu’à Zadar, il est positif pour le virus et je ne le suis pas. Est-ce que quelqu’un peut m’expliquer cela ? Ou comment est-il possible que Miljan Amanovic, le physiothérapeute de Novak, ait traité le coude de Grigor Dimitrov à Zadar, plus d’une fois, et que son test soit négatif. »