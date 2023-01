De passage en confé­rence de presse après le 10e sacre de Novak Djokovic à l’Open d’Australie, Goran Ivanisevic a parlé avec fran­chise du carac­tère de son joueur mais égale­ment de la course au GOAT (ou plutôt aux titres du Grand Chelem) entre le Serbe et Rafael Nadal. Les deux hommes détiennent désor­mais 22 trophées chacun, contre 20 pour Roger Federer qui a mis un terme à sa carrière en septembre 2022.

« Il y a huit ou neuf ans, les gens me regar­daient bizar­re­ment quand j’ai dit que Novak et Rafa dépas­se­raient Roger. Mais main­te­nant on est à 22–22. Ce sont deux compé­ti­teurs incroyables, deux joueurs de tennis excep­tion­nels, comme ce qu’ils ont apporté au tennis. J’ai hâte, j’ai vrai­ment hâte que la bataille se pour­suive. Et les jeunes vont devoir trouver des portes d’en­trées et se faufiler. Mais il y aura toujours ces deux‐là qui auront un dernier mot à dire », a prévenu l’en­traî­neur croate.