En confé­rence de presse après le sacre de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic a estimé que son joueur pouvait rester à ce top niveau « au moins deux ou trois ans ». Il en a profité pour parler de Rafael Nadal et Roland‐Garros, le prochain grand objectif du Serbe.

« La manière dont il prend soin de son corps, l’im­por­tance qu’il accorde au moindre détail est impres­sion­nante. On parle souvent des jeunes, ils sont là et c’est super pour le tennis et pour l’avenir du sport. Mais il y a encore ces deux‐là qui se battent. Là, nous étions chez nous et main­te­nant, nous allons chez Rafa. Bien sûr, les jeunes arrivent : Alcaraz est incroyable et malgré tout, si Rafa entre sur le court à Roland Garros, il est toujours le grand favori à mon avis. Il y a plein de gars qui peuvent le battre, Novak aussi. Mais Rafa a gagné quatorze fois là‐bas. C’est super d’avoir plein de jeunes, il y a aussi Stefanos qui va gagner un Grand Chelem à un moment, parce que c’est un joueur incroyable. »