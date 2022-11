Après le 6e sacre de Novak Djokovic au Masters, Goran Ivanisevic a résumé la saison mouve­mentée du joueur Serbe, expulsé d’Australie puis dans l’im­pos­si­bi­lité de se rendre sur le terri­toire améri­cain en raison de son statut de non‐vacciné.

« Quand on est joueur de tennis, on est tout le temps sous pres­sion, mais nous avons dû attendre pour faire le plan­ning et nous n’avons pas pu nous orga­niser. D’abord, vous êtes auto­risé à jouer, puis la restric­tion ne vous permet fina­le­ment pas de jouer. Vous vous préparez pour quelque chose que vous ne pouvez pas jouer. Vous ne savez pas où et à quoi vous préparer. C’était les montagnes russes. Heureusement, les choses se sont calmées et de plus en plus de pays ont été ouverts. Après Wimbledon, nous atten­dions des nouvelles posi­tives des États‐Unis, mais elles ne sont pas venues. Puis nous avons attendu les nouvelles d’Australie, qui sont arri­vées. Le pire, c’est l’at­tente. Vous voulez jouer et vous ne savez pas où vous pouvez jouer. Au final, pu finir numéro un mondial si l’ATP ne m’avait pas retiré les points de Wimbledon. Je ne veux pas parler des 8000 points qu’il n’a même pas pu défendre », a confié l’en­traî­neur de Nole.