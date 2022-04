Désormais unique entraî­neur de Novak Djokovic suite au départ de Marian Vajda, Goran Ivanisevic a accordé un entre­tien à nos confrères italiens de Ubitennis dans lequel il donne des expli­ca­tions à la défaite de son poulain lors de son entrée en lice sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo. Et d’après le coach croate, le numéro 1 mondial était visi­ble­ment malade en arri­vant en terre monégasque.

« Novak ne se sentait pas bien avant de venir ici. Il était malade. Disons qu’il n’est pas en forme à cent pour cent pour jouer. Il y a trois semaines, il n’était pas auto­risé à jouer ici en raison de la déci­sion du gouver­ne­ment sur le Covid. Puis la France a évolué et il a été auto­risé à jouer. Et c’est diffi­cile menta­le­ment car vous ne pouvez pas vous préparer comme vous le devriez. Et puis il est tombé malade. Et, pour être honnête, je n’at­ten­dais pas quelque chose de spec­ta­cu­laire de ce tournoi. Mais il va aller à Roland‐Garros dans cinq/six semaines, il a encore quelques tour­nois et il sera prêt. »