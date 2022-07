Ivanisevic, coach de Djokovic : « Pendant deux ans et demi, nous avons été terrorisés, on nous a mis sur le mur de la honte »

Au cours d’une inter­view pour le site croate Slobodna Dalmacija en marge du tournoi de Umag, Goran Ivanisevic est revenu sur le choix de Novak Djokovic de ne pas se faire vacciner malgré ses déboires lors de l’Open d’Australie et les restric­tions impo­sées par les États‐Unis.

« J’espère que ces déci­sions d’obli­ga­tion vacci­nale seront annu­lées. Il y a eu des personnes infec­tées en Australie, à Roland Garros et à Wimbledon et personne n’a jamais rien eu de grave. Il y a telle­ment de contra­dic­tions, j’ai été vacciné, ce n’est pas un problème pour moi, mais pendant deux ans et demi ils nous ont terro­risés, quand t’es infecté c’est comme si tu as la gale, ils te mettent dehors toi et l’équipe. Nous étions sur le mur de la honte. »