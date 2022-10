Grâce à ses sacres à Tel‐Aviv et Nur‐Sultan, Novak Djokovic a atteint la barre des 90 titres en carrière. Rafael Nadal (92) n’a plus que deux petites unités d’avance sur son rival serbe, tandis que Roger Federer (103 titres) et Jimmy Connors (109) gardent pour le moment une belle marge.

Au cours de son inter­view pour Sportske Novosti, l’en­traî­neur de Nole, Goran Ivanisevic, a déclaré qu’il s’en­tait son poulain capable d’aller cher­cher ce fameux record.

« La ques­tion reste de savoir combien de tour­nois il va jouer et combien de temps cela va durer, mais dans la période actuelle où il se trouve, je suis sûr qu’il peut chasser ce record égale­ment. Il a toujours été en forme physi­que­ment, ça n’a jamais été un problème. Et s’il reste comme ça, je suis convaincu qu’il peut rester au sommet ou proche du sommet pendant encore trois ans et se battre pour tous les titres », a déclaré le Croate, qui s’est égale­ment exprimé sur le cas épineux de l’Open d’Australie.