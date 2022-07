Ivanisevic, coach de Djokovic : « Quand ils le proclament comme un leader, comme quelqu’un ayant une mauvaise influence sur les gens, c’est faux »

A moins d’un énorme retour­ne­ment de situa­tion, Novak Djokovic devrait manquer l’US Open, les Etats‐Unis ne permet­tant pas aux personnes non‐vaccinées de péné­trer sur leur terri­toire. Forcément déçu, Goran Ivanisevic respecte néan­moins la posi­tion de son joueur et le défend ferme­ment face aux critiques.

« Je le respecte et l’ap­précie, il a pris une déci­sion qu’il ne chan­gera pas. Quand ils le proclament comme un leader, comme quel­qu’un ayant une mauvaise influence sur les gens, c’est faux. Il ne veut pas se faire vacciner, il ne veut pas l’in­tro­duire dans son corps, et il n’a jamais dit aux autres de ne pas se faire vacciner. Je respecte et soutiens sa déci­sion », a déclaré l’en­traî­neur croate dans des propos rapportés par Tennis365.