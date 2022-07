Ivanisevic, coach de Djokovic : « Si quelqu’un avait dit il y a dix ans que Novak et Nadal surpasseraient Federer, ils ne l’auraient pas cru »

Non‐vacciné et donc Novak Djokovic privé d’US Open et des Masters 1000 du Canada et de Cincinnati juste avant, son coach, Goran Ivanisevic, a du temps libre. Il a accordé un petit entre­tien au média croate Slobodna Dalmacija dans lequel il parle de la course aux tour­nois du Grand Chelem.

« Si quel­qu’un avait dit il y a dix ans que Novak et Nadal surpas­se­raient Federer, ils ne l’au­raient pas cru. Même avant d’être dans l’équipe, j’ai dit que Novak et Nadal auraient plus de titres du Grand Chelem que Roger, et main­te­nant cela se réalise. Il est diffi­cile de dire combien il en aura à la fin, ils lui refusent l’accès à l’US Open main­te­nant… On a eu une bonne nouvelle d’Australie car les vacci­na­tions obli­ga­toires ont été levées, mais le gouver­ne­ment doit lui retirer la peine de trois ans (d’in­ter­dic­tion du terri­toire, ndlr). Cela pour­rait être OK. S’ils sont en bonne santé, je ne sais pas à combien de titres ils fini­ront », a déclaré l’en­traî­neur de Novak Djokovic.

Pour rappel, Rafa compte 22 titres en Grand Chelem, Nole 21 et Roger 20.