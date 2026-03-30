« C’est des conneries. Carlos ne peut pas prendre un temps mort médical pour des crampes. Vous le protégez lui et Sinner », lâchait Alexander Zverev lors de sa demi‐finale contre Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie, quelques mois après avoir affirmé ceci : « Je sais que les directeurs ralentissent les surfaces parce qu’ils veulent que Sinner et Alcaraz réussissent dans chaque tournoi. »
Coach de Novak Djokovic entre 2019 et 2024, Goran Ivanisevic co‐entraîne aujourd’hui Arthur Fils aux côtés de son compatriote croate, Ivan Cinkus. Lors d’une récente interview accordée au média serbe Sportklub, le vainqueur de Wimbledon 2001 a exprimé son désaccord avec l’Allemand.
« Je ne dirais pas exactement ça. Avant, on avait quatre surfaces différentes, et maintenant on a quatre surfaces plus ou moins identiques. Il se plaignait aussi cette année en Australie du temps mort médical dû à des crampes, mais au final, c’était de sa faute. C’était impossible de perdre ce match : il servait pour le match et Alcaraz n’a pas eu de crampes pendant cinq minutes, mais pendant presque deux heures. Au moment de conclure, il craque et ça lui coûte cher contre Alcaraz et Sinner. Donc, je ne crois pas qu’ils soient favorisés, ils sont tout simplement meilleurs que tout le monde… On peut les battre, mais c’est difficile. »
Publié le lundi 30 mars 2026 à 17:36