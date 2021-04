Depuis plusieurs semaines et le neuvième titre de Novak Djokovic à l’Open d’Australie, son entraî­neur Goran Ivanisevic a le sourire. Le Croate est régu­liè­re­ment invité par diffé­rents médias afin d’évo­quer sa rela­tion avec le numéro 1 mondial et son ressenti. Récemment, il s’est de nouveau exprimé sur son rôle de coach et estime que la pres­sion est extrè­me­ment forte étant donné que le seul objectif de son poulain est de tout gagner.

« Avec Novak, ce qui est bien aujourd’hui n’est l’est plus demain. Il doit toujours être meilleur. Chaque jour doit être meilleur que le précé­dent, il veut constam­ment s’amé­liorer. Et vous devez savoir que cela me pousse égale­ment à être un meilleur entraî­neur. Ce n’est donc pas facile de gérer des moments où il y a des hauts et des bas, où la pres­sion est très forte parce que la finale n’est pas assez bonne. C’est comme dire que vous entraînez le club de foot­ball du Real Madrid, si vous perdez deux matchs les fans vous demandent de partir. Ils veulent vous expulser. Alors main­te­nant que Novak est comme une insti­tu­tion, il ne veut que des records, des records, et gagner, gagner, gagner… et c’est beau­coup de pres­sion, mais la vie sans pres­sion, c’est ennuyeux. »