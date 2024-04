Quelques jours après l’an­nonce de la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Novak Djokovic, Goran Ivanisevic a accordé une inter­view au média serbe Sportklub dans laquelle il donne son avis sur son probable succes­seur, Nenad Zimonjic, présent aux côtés de Nole à Monte‐Carlo.

« Je ne sais pas combien de temps Novak va conti­nuer à jouer, mais la personne idéale est avec lui en ce moment – Ziki (Nenad Zimonjic, Serbe et ancien numéro 1 mondial double). C’est un grand ami, nous avons vécu beau­coup de choses ensemble et je l’aime. Il a une grande connais­sance du tennis, mais le plus impor­tant, c’est qu’il connaît très bien Novak. Ziki peut l’aider sur le plan tennis­tique. Novak sait déjà tout, mais ce sera rafraî­chis­sant pour lui d’en­tendre la même chose de la part de quel­qu’un d’autre, avec une approche diffé­rente. Ziki connaît très bien la menta­lité de Novak, ils ont colla­boré en Coupe Davis égale­ment »,