Goran Ivanisevic aujourd’hui coach de Novak Djokovic n’a pas eu proba­ble­ment la carrière qu’il mérite. Heureusement son titre à Wimbledon a sauvé l’es­sen­tiel. Du coup, quand on lui demande de repenser à son époque, il est catégorique.

« Je ne dis pas qu’ils sont plus en forme que nous. Je ne suis pas d’ac­cord avec ça. Ils ne sont pas plus en forme. J’ai commencé à jouer avec une raquette en bois tout au long de ma carrière, quand j’étais jeune. Jouer avec une raquette en bois demande beau­coup de force. Maintenant, la vérité est qu’ils prennent plus soin de leur corps. Les équipes sont plus grandes. Avant, on voya­geait avec un entraî­neur. Maintenant, il y a beau­coup de gens dans l’équipe. Vous avez beau­coup de possi­bi­lités de prendre soin de votre corps »