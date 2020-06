Goran Ivanisevic s’est exprimé sur une télévision serbe au sujet de l’Adria Tour et bien sûr également concernant Novak Djokovic qui avait fait un début de saison quasi parfait selon le Croate. « Cela va être un spectacle merveilleux cette tournée, je suis très enthousiaste, on va aller en plus chez mois en Croatie avec Marin Cilic, c’est positif après cette crise liée au Covid-19″ a expliqué Goran.

Puis, il a abordé le sujet épineux du GOAT : « Novak a commencé l’année incroyablement, 18 victoires d’affilée et si l’on ajoute ses trois de l’année dernière, c’est 21 victoires d’affilée. Il a amené son jeu mentalement et techniquement à un niveau qui est difficile à égaler. Sur le sujet de savoir qui sera le meilleur joueur de tous les temps, il faudra faire les comptes lorsque les trois joueurs du Big 3 auront fini leur carrière. D’ailleurs, j’ai du mal à en parler car à mon avis Novak est le meilleur, il est le seul à pouvoir réaliser l’exploit d’un Grand Chelem la même année. Pour Roger Federer, je le vois dans la course mais je ne pense pas qu’il puisse encore remporter un tournoi du Grand Chelem. »