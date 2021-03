Au cours d’un récent podcast sur Youtube, Goran Ivanisevic est notam­ment revenu sur sa toute première rencontre avec Novak Djokovic. « Je l’ai vu pour la première fois à l’âge de 14 ans et demi à l’Académie Nikki Pilic. Je travaillais avec Nikki en Allemagne et il était là‐bas et Nikki m’a dit : « écoutes, il y a un enfant de Serbie ici, il sera numéro 1 mondial un jour », a relaté l’en­traî­neur du numéro 1 mondial avant d’évo­quer son incroyable rage de vaincre.

« Djokovic est comme un lion et vous ne voyez jamais un lion boire un cock­tail, il a soif de sang. Il veut te battre, il veut te manger. Il veut gagner et c’est comme ça qu’il est sur le court. Quand il entre sur le terrain, si vous lui donnez le petit doigt, il vous mange. Tu dispa­rais. C’est incroyable à voir. »