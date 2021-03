Deux semaines après le 18e titre en Grand Chelem de Novak Djokovic à l’Open d’Australie, son entraî­neur, Goran Ivanisevic, s’est confié chez nos confrères de Tennis Majors. Après avoir admis que le numé­ro 1 mon­dial devrait très cer­tai­ne­ment faire son retour à l’oc­ca­sion de la tour­née sur terre‐battue, le coach croate est notam­ment reve­nu sur l’é­pi­sode de la déchi­rure aux abdo­mi­naux, louant au pas­sage les qua­li­tés men­tales excep­tion­nelles de son joueur.

« Djokovic est juste plus fort que tout le monde et les gens ont du mal à l’ad­mettre. Son esprit est si fort, il croit en ses exer­cices men­taux et ses méthodes de relaxa­tion. Il a pu mini­mi­ser la dou­leur autant que pos­sible phy­si­que­ment, à l’aide d’a­nal­gé­siques éga­le­ment. Novak était uni­que­ment concen­tré sur ce titre à par­tir du moment où il a mis les pieds en Australie. Il en a 18 main­te­nant, je pense que Rafa Nadal gagne­ra au moins un Roland‐Garros de plus, il était donc impor­tant pour lui de suivre la cadence. La course est ouverte et c’est intéressant. »