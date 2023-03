Depuis quelques mois, Novak Djokovic multi­plie les décla­ra­tions desti­nées aux nouvelles géné­ra­tions, parfois provo­ca­trices mais surtout ironiques. Son entraî­neur, Goran Ivanisevic, en a même remis une couche au cours d’une inter­view accordée à Tennis Majors.

« Je suis sûr qu’il peut encore tenir quelques années – deux, trois, quatre, je ne peux pas donner de chiffre exact. Son corps est en parfaite forme parce qu’il s’en occupe méti­cu­leu­se­ment, il intro­duit toujours quelque chose de nouveau dans son régime. Je veux dire par là qu’il a gagné sept matches à Melbourne en étant sur demi‐jambe, en jouant comme il l’a fait. Son tennis ne cesse de s’améliorer et ce n’est pas seule­ment mon opinion en tant qu’entraîneur. Ceux qui suivent le tennis ont fait le même constat et, surtout, les autres joueurs aussi. Quand ils disent qu’ils n’avaient aucune chance, que les coups de Novak étaient trop profonds, qu’ils n’auraient rien pu faire… Ces gars ont 15 ans de moins que lui et ne peuvent toujours pas gérer Novak quand il est menta­le­ment prêt. Il est tout simple­ment trop fort. Combien de temps pourra‐t‐il conti­nuer ainsi, cela dépend de ses moti­va­tions, de son désir, de ses objec­tifs… Encore quelques années, c’est certain. »