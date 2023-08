Si les défaites sont souvent diffi­ciles à avaler pour les joueurs, elles le sont aussi pour les entraî­neurs. C’est le cas pour Ivanisevic, entraî­neur de Djokovic, pour qui la défaite en finale de Wimbledon laisse encore un goût très amère. Il s’est confié pour Sportske Jutarnji sur son ressenti concer­nant cette finale et en a profité pour féli­citer Alcaraz :

« Je suis encore un peu sous le choc de cette finale. Novak a tout dit dans son discours après le match, il y a des finales qu’il aurait dû perdre qu’il a gagnées, et d’autres qu’il aurait dû gagner qu’il a perdues. Au final, Novak a eu beau­coup d’oc­ca­sions qu’il n’a pas su saisir. Alcaraz a joué plus coura­geu­se­ment, il s’est montré plus décisif quand il le fallait, il était meilleur ce jour‐là et a remporté le match. »