Goran Ivannisevic avait beau­coup de choses à dire dans sa dernière inter­view accordée à Tennis Majors.

Après avoir déclaré que Novak Djokovic n’avait toujours pas renoncé à parti­ciper au Masters 1000 de Miami malgré son inter­dic­tion de terri­toire et répondu sèche­ment aux propos d’Enzo Couacaud qui doutait de la réelle bles­sure du Serbe lors de l’Open d’Australie, l’en­traî­neur croate est cette fois revenu sur la saison de terre battue qui se profile.

« Tout d’abord, rien n’est compa­rable à l’année dernière, une année à laquelle aucun être humain ordi­naire n’aurait “survécu”. Après tout ce qui s’est passé en Australie, il a été malade et est resté alité pendant 10 jours avant la saison sur terre battue. À Monte‐Carlo, il avait du mal à respirer, c’était un peu mieux à Belgrade, puis il a commencé à mieux jouer – Madrid, Rome, jusqu’au quart de finale de Roland‐Garros (contre Nadal). Pour être honnête, je ne sais toujours pas ce qui s’est passé, je trouve toujours ce match un peu bizarre. Novak n’était tout simple­ment pas prêt menta­le­ment à affronter Nadal, qui était le meilleur joueur et méri­tait de gagner. Cette année, le plus impor­tant est donc de rester en bonne santé et de bien se préparer physi­que­ment. Bien sûr, notre objectif prin­cipal est Roland‐Garros, il doit être prêt à tout donner là‐bas. Il peut le faire. Nadal est le favori sur la terre battue tant qu’il peut marcher, mais si Novak est prêt menta­le­ment, il peut battre n’importe qui. »