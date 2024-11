Alors qu’il prendra ses fonc­tions en tant que nouveau coach d’Elena Rybakina à partir du début de la saison 2025, Goran Ivanisevic a accordé une inter­view à Tennis Majors pour revenir sur cette colla­bo­ra­tion surprise, mais pas que.

Après avoir tranché entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz et expliqué qu’Alexander Zverev était encore un ton en dessous, le coach croate a forcé­ment été inter­rogé sur la saison moyenne de son ancien poulain, Novak Djokovic, malgré son sacre sur les Jeux Olympiques de Paris.

« Je ne peux pas savoir s’il est motivé et dans quelle mesure, mais le moment où il décide de jouer, cela signifie qu’il est impa­tient de jouer. Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont nette­ment au‐dessus du lot, mais je place Novak dans le même groupe qu’eux. Quand Novak veut vrai­ment jouer, il est toujours le meilleur du monde, à mon avis. L’autre chose est de savoir à quel point il veut jouer et quand – nous l’avons vu aux Jeux olym­piques… S’il entre sur le terrain comme ça, il peut encore gagner un Grand Chelem. Cela dépend aussi de son clas­se­ment et du tirage au sort, quand doit‐il affronter Sinner ou Alcaraz, beau­coup de facteurs, mais Novak peut‐il le faire ? Oui, il le peut. Il ne faut jamais l’exclure, je ne ferais jamais ça. Et tant mieux pour moi, je n’aurai pas à supporter Novak, je peux rester son fan, à moins qu’il ne passe au tennis féminin ! »