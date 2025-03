Récemment invité d’une émis­sion télé­visée en Croatie, au cours de laquelle il a tranché entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic (qu’il a entraîné entre 2019 et 2024), l’ex‐2e joueur mondial, Goran Ivanisevic, est revenu sur la déci­sion de son ancien joueur de ne pas se faire vacciner contre le Covid‐19. Des propos rapportés par Tennis365 :

« Novak a refusé le vaccin et était prêt à aban­donner sa carrière, une déci­sion qu’aucun autre athlète de haut niveau n’au­rait prise. Le monde l’a condamné, critiqué sans relâche, et même rabaissé pour avoir tenu bon. Pourtant, il n’a jamais faibli, restant ferme dans ses convic­tions avec une déter­mi­na­tion qui résonne encore aujourd’hui. Aujourd’hui, on parle de ces vaccins et on dit que certains d’entre eux ont causé des problèmes. Nous avons été enfermés comme des moutons pendant trois ans et nous avons été mani­pulés. C’est pendant la pandémie qu’il a refusé de se faire vacciner. Il a dit publi­que­ment à plusieurs reprises que c’était une déci­sion qu’il prenait pour son corps, qu’il connais­sait le mieux son corps. Il n’a jamais dit à personne de ne pas se faire vacciner. Nous nous sommes tous fait vacciner. Il a orga­nisé un tournoi à Belgrade, il a faci­lité la vacci­na­tion d’autres joueurs, mais il ne s’est pas fait vacciner et, pour cette raison, il a été critiqué. »