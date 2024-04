Lors de son inter­view accordée à Sportal.blic, dans laquelle il a évoqué la moti­va­tion de Novak Djokovic, qu’il a entraîné de 2019 jusqu’au mois dernier, Goran Ivanisevic n’a exprimé aucune inquié­tude pour son ancien joueur. Au contraire.

« C’est stupide de parler de panique. Quelle panique ? Il a égale­ment remporté son premier trophée de la saison 2022 à Rome. Il est le meilleur au monde, il n’est pas 50e sur la liste de l’ATP. Tout ne dépend que de lui et du Novak qui appa­raîtra sur le terrain. Si c’est le bon Novak, celui qui se concentre, alors sur n’im­porte quelle surface de jeu, tout le monde peut faire ses valises et rentrer à la maison. Et si l’autre appa­raît, c’est une autre histoire. Nous connais­sons ses objec­tifs et je pense qu’il sera prêt pour les Jeux olympiques. »