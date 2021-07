Ce samedi, à Newport, Goran Ivanisevic va être intro­duit au temple de la renommée (Hall of Fame) du tennis mondial. Une entrée loin d’être anodine pour celui qui a célébré les 20 ans de son incroyable victoire à Wimbledon en 2001 alors qu’il était invité par l’or­gnai­sa­tion. Ancien 2e joueur mondial et double médaillé de bronze aux Jeux olym­piques en simple et en double, le Croate a été inter­rogé par le site de l’ATP avant le fameux discours qu’il doit prononcer ce samedi soir.

« Je pense que les fans se souvien­dront de moi comme un joueur qui n’a jamais été ennuyeux. J’aurais pu être mieux mais j’au­rais aussi pu être pire. Certains disent que j’au­rais pu gagner plus de Grands Chelems. Oui je suis d’ac­cord. Mais j’au­rais aussi pu ne pas gagner Wimbledon et ne pas être ici. Mais je pense qu’ils vont se rappeler que j’ai été un joueur inté­res­sant et qu’il se passait toujours quelque chose avec moi. J’ai déjà changé mon discours sept millions de fois. Mais quel que soit le discours que je prononce, il y a beau­coup de gens que je vais remer­cier. Grâce à eux, je suis ici main­te­nant. Après 20 ans, s’ils se souviennent encore de ma finale à Wimbledon, ils se souvien­dront toujours des trois Goran. Mais ils vont se souvenir du Goran qui a changé des vies, qui les a rendus heureux, qui les a fait pleurer et les a vrai­ment divertis. »