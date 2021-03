Goran Ivanisevic, qui a affronté à plusieurs reprises Roger Federer au cours de sa carrière, a accordé une inter­view à nos confrères de Tennis Majors. Après s’être exprimé sur la bles­sure abdo­mi­nale de Novak Djokovic durant l’Open d’Australie ou encore sur le fait que le Serbe devrait revenir à la compé­ti­tion lors de la tournée sur terre‐battue, le Croate de 50 ans s’est confié sur le Maestro Suisse, et conseille notam­ment de ne pas le sous‐estimer :

« J’ai joué contre Federer et j’ai été entraî­neur contre Federer. Une chose que j’ai apprise, c’est que vous ne devriez jamais le sous‐estimer, alors je ne le ferai pas main­te­nant. Il est toujours dange­reux, en parti­cu­lier à Wimbledon et dans une moindre mesure à l’US Open. S’il joue, cela signifie qu’il est prêt et quand il est prêt, c’est un adver­saire extrê­me­ment diffi­cile à battre. »

Tout l’ac­tua­lité sur le retour du Suisse, à Doha dès la semaine prochaine, est à suivre sur notre site.