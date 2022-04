Le coach de Novak a donné un long entre­tien à nos confrères d’Ubi Tennis. Il se confie au média italien comme il le fait d’ha­bi­tude avec beau­coup de sincé­rité et sans se soucier vrai­ment des consé­quences de ses propos. Le Croate est donc encore revenu sur le fait que son joueur n’a jamais voulu se faire vacciner, un geste de bravoure selon lui.

« C’est sa vie, sa déci­sion. Je respecte sa déci­sion, sa famille. Il a dit sincè­re­ment qu’il allait risquer sa carrière. Je l’aime encore plus pour ça parce qu’il assume ce qu’il dit. C’est la seule personne au monde qui dit ce qu’elle pense. Vous savez, un jour ils disent une chose, un jour ils en disent une autre. Lui, depuis le début, est droit et c’est pour­quoi je le respecte encore plus. J’espère que cette pandémie va s’ar­rêter. Ce n’est que main­te­nant qu’il peut jouer tous les tour­nois. J’espère que l’Amérique va s’ou­vrir et qu’il pourra jouer l’US Open en septembre. »