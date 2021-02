La course au GOAT (Great Of All Times) entre Federer, Nadal et Djokovic se pour­suit et l’is­sue s’an­nonce de plus en plus incer­taine. Le Serbe vient de rem­por­ter son 18e Grand Chelem, inquié­tant sérieu­se­ment le duo de tête dans leur quête au record du nombre de Majeurs, avec 20 uni­tés cha­cun. Cette année, le clas­se­ment pour­rait encore se res­ser­rer vu la forme éblouis­sante de Djokovic sur cette fin de quin­zaine. Son coach, Ivanisevic, voit bien le numé­ro 1 mon­dial ain­si que Rafael Nadal dépas­ser Federer, et même pour­quoi pas le record que se par­tagent Serena Williams et Margaret Court :

« À chaque finale, ces joueurs grap­pillent petit à petit des points en vu des records en Majeur. Peut‐être qu’ils dépas­se­ront Maragaret Court (24 Chelems) et Serena Williams (23). Je pense tou­jours que Rafa (20) et Novak (18) dépas­se­ront Roger (20). »