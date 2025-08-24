Invité de l’émission First & Red, Goran Ivanisevic a donné son avis sur la trajectoire de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Pour l’ancien numéro deux mondial, le cercle familial d’un joueur de tennis est capital pour son développement, aussi bien négativement que positivement. Dans le cas des deux premières raquettes ATP, il a été vertueux, à écouter le champion de Wimbledon 2001.
« Même s’ils sont deux joueurs complètement différents, le fait qu’ils viennent de familles extrêmement normales a été fondamental pour leur développement et leur ascension rapide. Dans le tennis, je n’ai jamais vu de familles plus folles : tout le monde interrompt, ce n’est pas facile pour les joueurs. Ces deux personnes sont incroyables. Le père de Sinner n’est même pas venu voir la finale de Roland‐Garros parce qu’il travaillait. La mère et le père d’Alcaraz sont les deux personnes les plus gentilles que j’ai jamais rencontrées dans ma vie, ils sont vraiment adorables. On voit qu’Alcaraz joue comme un enfant dans un parc, il s’amuse, il rit. C’est magnifique à voir. Jannik ressemble davantage à Novak. C’est une version améliorée de Novak et ils jouent de manière similaire. Avec Sinner, vous êtes fichu. Alcaraz, en revanche, joue avec vous. La balle peut sortir puis revenir », a précisé le Croate dans des propos relayés par Tennis World Italia.
Publié le dimanche 24 août 2025 à 16:10