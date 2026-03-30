On le sait la colla­bo­ra­tion entre Goran et Stefanos a été « furtive » et quand les deux cham­pions se sont séparés les propos prononcés ont été durs et ont forcé­ment engen­drés des polé­miques sur le net. En effet, le coach croate avait carré­ment dézingué Tsitsipas en expli­quant qu’il était pas prêt physi­que­ment et mentalement.

Comme Goran a décidé de revenir vrai­ment sur le circuit aux côtés d’Arthur Fils, il a donc préféré calmer les esprits et c’est plutôt malin.

Dans une inter­view accordée à nos amis de Sportklub qui sont proches de lui, Goran a voulu replacer cette « crise » dans son contexte.

« C’est toujours un joueur de tennis phéno­ménal, il l’était et il l’est toujours, mais ce sont des détails. Dans le tennis d’au­jourd’hui, on ne peut pas jouer si on n’est pas prêt menta­le­ment. J’ai moi aussi connu ces problèmes en tant que joueur de tennis ; quand je suis tombé à la 128e place, c’était le pire scénario possible. Mais tout va bien, on s’est revus à Doha récem­ment et on s’est dit au revoir norma­le­ment. Tout a été exagéré à ce sujet, il a dit certaines choses sur lesquelles nous n’al­lons pas nous attarder, mais tout va bien, passons à autre chose »