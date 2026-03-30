On le sait la collaboration entre Goran et Stefanos a été « furtive » et quand les deux champions se sont séparés les propos prononcés ont été durs et ont forcément engendrés des polémiques sur le net. En effet, le coach croate avait carrément dézingué Tsitsipas en expliquant qu’il était pas prêt physiquement et mentalement.
Comme Goran a décidé de revenir vraiment sur le circuit aux côtés d’Arthur Fils, il a donc préféré calmer les esprits et c’est plutôt malin.
Dans une interview accordée à nos amis de Sportklub qui sont proches de lui, Goran a voulu replacer cette « crise » dans son contexte.
« C’est toujours un joueur de tennis phénoménal, il l’était et il l’est toujours, mais ce sont des détails. Dans le tennis d’aujourd’hui, on ne peut pas jouer si on n’est pas prêt mentalement. J’ai moi aussi connu ces problèmes en tant que joueur de tennis ; quand je suis tombé à la 128e place, c’était le pire scénario possible. Mais tout va bien, on s’est revus à Doha récemment et on s’est dit au revoir normalement. Tout a été exagéré à ce sujet, il a dit certaines choses sur lesquelles nous n’allons pas nous attarder, mais tout va bien, passons à autre chose »
Publié le lundi 30 mars 2026 à 09:22