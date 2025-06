Pour tenter de se relancer, Stefanos Tsitsipas s’est attaché les services de Goran Ivanisevic, coach de Novak Djokovic entre 2019 et 2024.

Dans des propos accordés au média croate HRT et relayés par Punto de Break, le vain­queur de Wimbledon 2001 a évoqué son travail à venir avec le Grec de 26 ans, aujourd’hui 26e mondial.

« Pour l’ins­tant, je ne peux pas dire qu’il soit au meilleur de sa forme physique et tennis­tique. C’est un joueur qui a le poten­tiel, les résul­tats et tout le reste pour figurer parmi les cinq meilleurs mondiaux. Je ne suis pas Harry Potter et je ne vais pas tout changer d’un coup de baguette magique. Mais bien sûr, s’il travaille et que la coopé­ra­tion néces­saire est au rendez‐vous, les résul­tats vien­dront, avec moi ou sans moi. C’est un joueur trop bon pour être là où il est, pour jouer comme il joue en ce moment. »