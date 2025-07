Avant le tournoi et l’abandon de son poulain face au trico­lore Royer, Goran avait donné un entre­tien à un média grecque où il faisait un bilan très prag­ma­tique du tennis de Stefanos Tsitispas.

« Il a fait un excellent tournoi à Dubaï, mais la saison sur terre battue a été déce­vante, les attentes étaient plus élevées. C’est aussi lié à son mental : il chan­geait de raquette tous les trois jours, ce n’est pas normal ! Il y a effec­ti­ve­ment beau­coup de problèmes tech­niques, mais il est plus facile de régler les problèmes tech­niques que les problèmes mentaux. Bien sûr, plus il gagne de matchs, mieux il se sent et accepte les choses. Quand on ne gagne pas, on commence à douter de soi, de ses perfor­mances. Mais je lui ai expliqué que c’est un long processus, qu’on est au fond du trou et qu’on voit la lumière, mais qu’elle est loin­taine. Si on est prêt à trans­pirer, à travailler, à travailler sur certains aspects, on aura de la chance. Si on change de raquette tous les deux jours et qu’on y met tout son cœur, on peut obtenir un ou deux bons résul­tats, puis ce sera des hauts et des bas. Mais s’il veut être là où il doit être, il doit changer certaines choses »